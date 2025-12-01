¥Õ¥¸¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡×¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¤éÆ±ÅÀÍ¥¾¡¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬ÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤Ç°ì´Ý¤È¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë7¡×¡Ê12·î22Æü¸á¸å7»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î²»³Ú·Ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ömuchoo¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤à¡Ö¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¡×¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¹ç¾§ÃÄ¡×¡Ö±é²Î¹ç¾§ÃÄ¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¹ç¾§ÃÄ¡×¤Î»Ë¾å½é4¥Á¡¼¥àÆ±ÅÀÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¡×¤ÏÎãÇ¯ÈÖÁÈ¤¬Á´¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼·ó»ØÆ³°÷¤ÎÌÚÅç¥¿¥í¡¼»á¤ËÍê¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Þ¡¼¤Ó¤í¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤ó¤À¡£ÄÌ¾ï¹ç¾§¤Ï4À¼¡Ê¥½¥×¥é¥Î¡¢¥¢¥ë¥È¡¢¥Æ¥Ê¡¼¡¢¥Ð¥¹¡Ë¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à20¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤ÎÀûÎ§¤ò²Î¤¦¡È20À¼¡É¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤éºâÉôÎ¼¼£¡¢¤ª¤«¤Î¤ä¤È¤â¤«¡¢¤Þ¡¼¤Ó¤í¡¢Beverly¡¢¿ùËÜÂöÌï¤¬±þ¤¸¤¿¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·óYouTuber¤ÎºâÉô¤Ï¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤éÍ¥¾¡¤¹¤ëµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤è¤·¡¢ÀäÂÐÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¡£¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Â¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤Ï´°àú¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Î®¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¡£¤½¤·¤¿¤é¶Ã¤¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£4¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬ÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆæ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤À¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÁ°²ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÀäÂÐÍ¥¾¡¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¿ùËÜ¢®¡ÊÂö¤Îµì»úÂÎ¡ËÌï¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁ°²ó¡¢½é¤á¤Æ¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¾¡°Ê³°¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥é¥¹¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¹¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤·¤¿Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£²ó¡¢Îý½¬Á´¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ¥¾¡¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½ËÜÅö¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÊ¿ÏÂ¤ÊÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³Æ20¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë8ÁÈ¤Î¹ç¾§ÃÄ¤¬±éÌÜ2¶Ê¤ò¹ç¾§¤ÇÈäÏª¤·¡¢¿³ºº°÷¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÁè¤¦¡£º£²ó¤Ï¼íÌî±Ñ¹§Î¨¤¤¤ë¡Ö²Î¥¦¥Þ·Ý¿Í¹ç¾§ÃÄ¡×¡¢°ËÎéÈàÊýÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¹ç¾§ÃÄ¡×¡¢Mr¡¥¥·¥ã¥Á¥Û¥³Î¨¤¤¤ë¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¹ç¾§ÃÄ¡×¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£