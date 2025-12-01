¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡Ö¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥È¥í¥È¥íµí¤¹¤ÍÆù¤Î¥·¥Á¥å¡¼¡×
ÀÖ¡¢Çò¡¢ÎÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥È¥í¥È¥íµí¤¹¤ÍÆù¤Î¥·¥Á¥å¡¼
»ÔÈÎ¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹´Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤à¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¤ªÆù¤¬¤È¤í¤È¤í¤È¤í¤±¤Þ¤¹¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§2»þ´Ö30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§672Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ëµí¥¹¥ÍÆù (²ô)250~300g
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1
¡ãA¡ä
¿å 400ml
ÀÖ¥ï¥¤¥ó 100ml
¥í¡¼¥ê¥¨ 1Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/3ËÜ ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â 1~2¸Ä
¥Ñ¥×¥ê¥« (ÀÖ)1/2¸Ä
¿å¼Ñ¥È¥Þ¥È (´Ì)200g
¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹ (´Ì)1´Ì(290g)
±ö Å¬ÎÌ ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¹áºÚ¡Ë (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Ûµí¥¹¥ÍÆù¤Ï4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¼ï¤È¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ2¡Á4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢ÌÌ¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¼Ñ¹þ¤ßÆé¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢µí¥¹¥ÍÆù¤òÊÂ¤Ù¡¢ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
2. ¡ãA¡ä¤ÎºàÎÁ¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢Æé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ1»þ´Ö¼Ñ¤ë¡£
ÅÓÃæ¤Ç¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î¿å¤ò¤«¤Ö¤ë°Ì¤Þ¤ÇÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¿å¼Ñ¥È¥Þ¥È¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢ºÆ¤ÓÆé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ1»þ´Ö¼Ñ¤ë¡£
4. ¿åÊ¬¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÃæ²Ð¤Ç¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¡¢±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¢¥Ü¥«¥É¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î±öµ¤¤ò¤¤¤«¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§382Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º 2ÀÚ¤ì
À¸¥Ï¥à (ÀÚ¤êÍî¤È¤·)50g
¥Ð¥²¥Ã¥È (¥¹¥é¥¤¥¹)4Ëç
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¼ï¤ò¼è¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¯¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç·Ú¤¯¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÇØ¤ÇÁÆ¤¯ÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Ð¥²¥Ã¥È¤ËÀ¸¥Ï¥à¡¢(1)¤ò½ç¤Ë¤Î¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÛÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ ¥×¥ê¥ó¤È¥¤¥Á¥´¥½¡¼¥¹ byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§270Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥×¥ê¥ó (»ÔÈÎÉÊ)2¸Ä
¥¤¥Á¥´ 5Î³
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý ¾®¤µ¤¸1/2
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 50ml
º½Åü 5g
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ 2Ëç
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ø¥¿¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥¤¥Á¥´¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç20ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
2. ´ï¤Ë¥×¥ê¥ó¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¡¢Ë¢Î©¤Æ¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¤Æ(1)¤ò¤«¤±¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ë¡£
