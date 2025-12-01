Ç¯ËöÇ¯»Ï 6³äÄ¶¤¬¡Ö½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¡Ö±ß°Â¤Ê¤ì¤¿¡×¤Ç³¤³°Î¹¹Ô3³äÁý
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Ö½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Ï61.8¡ó¤Ç¡¢¡È¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¿²Àµ·î¡É¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½Ð¤«¤±¤ë¡×ÇÉ¤Ï24.2¡ó¡£
2025Ç¯¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆüÊÂ¤Ó¤¬ÎÉ¤¯9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¹¹ÔÂç¼êJTB¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï31.5¡ó¤âÁý¤¨¡¢Ìó100Ëü¿Í¤¬½Ð¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤ËµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë±ß°Â¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±ß°Â¿å½à¤Ø¤Î´·¤ì¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹ÔÀè¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¶á¾ì¤Î´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£