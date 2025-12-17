「もう寒さに耐えられん！」→【GU】「あったかアウター」で即解決かも！

一気に冬らしい気温になってきて、「アウター」が恋しくなる季節が到来。そんな今、編集部は【GU（ジーユー）】から発売されている、おしゃれであたたかく着られるアウターに注目。今年らしさも機能性も兼ね備えたアイテムは、この冬ヘビロテの予感。そこで今回はおすすめアウターとともにスタッフさんの最旬コーデをご紹介します。カラーによってはサイズ欠けしているものも……！ 売り切れる前にチェックしてみて。

あたたかく今年らしさが詰まったブルゾン

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\5,990（税込）

「あたたかい空気を抱き込む、中空の中綿仕様」「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」（公式オンラインストアによる）でしっかりとあたたかさが見込めるブルゾンは、表面のコーデュロイ素材が季節感を高めてくれます。裾のバルーンシルエットと短めの丈がトレンド感をキープ。肩まわりはすっきりとしたラグラン切り替えなので、着ぶくれ感も少なくスマートに着こなせそう。取り外し可能なフード付きなので、好みのスタイルに合わせて使い分けてみて。

シンプルな冬コーデのアクセントにも

カラバリは先にご紹介したブラウンのほか、ナチュラルとネイビーの全3色。上品なネイビーカラーはカジュアルになりすぎず、ニットワンピを合わせた大人の着こなしにもぴったり。ふんわりとしたシルエットで、シンプルになりやすいニットワンピのコーデにをすっきりと引き締めてくれます。ブーツやバッグをレザー調アイテムで揃えれば、カジュアルなブルゾンコーデもきちんとした雰囲気に。

ステッチレスのすっきりデザイン

【GU】「ウォームパデッドステッチレスコート」\5,990（税込）

防風素材を使用したこのコートは、ステッチレスで洗練された印象のデザインが魅力。ちょうどヒップが隠れるくらいのハーフ丈なので、ボトムスの丈を選ばず合わせやすそうです。裾はドローコードできゅっと絞れるので、モード感のあるバルーンシルエットにも変化。ハイネックのデザインがほどよくスポーティな印象で、こなれ感のあるカジュアルスタイルにぴったり。カラーはブラック、ナチュラル、ベージュの3色展開です。

トレンドのブラウンコーデをカジュアルに

今年らしいブラウン系のワンカラーコーデは、アウターを主役にカジュアルにまとめて。スタッフのMayuさんは「普段よりワンサイズあげてダボっと着用」して、ラフな着こなしに。コーデュロイパンツを合わせれば季節感のあるカジュアルコーデの完成。ボリュームのあるシューズを合わせるとアウターやパンツのダボっと感とも好バランスに。メンズライクなシルエットには、存在感のある大ぶりのアクセサリーで女性らしさもプラスしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S