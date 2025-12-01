¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¡È¾×·âÉüµ¢¡É¤Ø
¡¡À¤³¦Ãæ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿··à¾ìºîÉÊ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î½é±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¡È¾×·â¤ÎÉüµ¢¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¾×·â¤ÎÉüµ¢¡É¤ò¹ð¤²¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÌó28²¯¥É¥ë¡ÊÌó4200²¯±ß¢¨1¥É¥ë=150±ß´¹»»¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶½Ê³¤«¤é7Ç¯¨¡¨¡¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥óÌò¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡¢²ø¤·¤¯µ±¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤È¤¦²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤ÆºÇ¶²¥ô¥£¥é¥ó¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤ÇMCU¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢MCU¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£²º¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ë¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢²û¤«¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼³èÆ°¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÖ»Ò¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¯Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°úÂà¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅÐ¾ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Î¥¹¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¸å¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼°úÂà¤ò·è¤á¡¢°¦¤¹¤ë¥Ú¥®¡¼¤È¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤À¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¡É¤Ç¤¢¤ë½â¤ò·È¤¨¡¢¼«¤é¤Î´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤ÓÀï¤¤¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¤³¤Î7Ç¯´Ö¡¢Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥à¤Î¥Þ¥ó¥È¤Î¿§¤È»×¤·¤²Ò¡¹¤·¤¤¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¡¢¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖA¡×¤òÍÅ¤·¤¯¾È¤é¤·½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¥¡¼¥àÌò¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¡¢¤½¤·¤Æ´û¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤Î¥½¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤â¡È¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¡É¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î¾×·âÉüµ¢¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡ÈÉ¬Á³¡É¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î½é±ÇÁü¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¾å±Ç»þ¤Ë¡¢·à¾ì¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëºÇ¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯Ëö¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ï¡¢¡Ö25Ç¯´ÖMCU¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶Âçºî¤¬¡¢MCU¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
