Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢£Ä£Á£Ú£Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¡Ä¾ðÇ®¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£²£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ä£Á£Ú£Î¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡¡£Ì£å£ç£å£î£ä¡¡£Á£÷£á£ò£ä¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥µ»¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£