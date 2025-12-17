キャッシュレス化でレジは地獄に？「ピッ」か「差し込み」かでブチギレる客の理不尽【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
コロナ禍で一気にキャッシュレス決済が増加した。クレジットカード、電子マネー、ポイントカードなど多様な決済方法が広がる中、アプリにたまったポイントでの決済も可能になり、支払い方法を巡ってレジで混乱するケースが増えているようだ。今回は、支払い方法のトラブルを描いた狸谷さん(@akatsuki405)の「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「余計な補足」を紹介する。
キャッシュレス決済とは、現金ほかの支払い方法を指す。近年ではスマホ決済が広がり、対応店舗が拡大している。
狸谷さんが務めていたスーパーでは、レジの袋詰めも行っており、商品打ちからポイントカードの有無、決済方法の確認まで含めると作業負担は大きかった。そんな中、「お支払い方法は現金でよろしいですか？」と聞くと、「いちいちうるさいな！見てわかんない？電子マネーだよ！時間ないから早くしなさいよ!!」と怒鳴られることがしばしばあったという。
電子マネー決済の場合、利用する会社によってレジの操作方法が異なるため、チェッカーはキレた客に対してイライラさせられることが多い。
■客の対応に合わせて変わる決済方法
今回の話は、電子マネーを巡るトラブルだ。
決済の際に「電子マネーで」とカードを差し出してきた客に対し、「かしこまりました」とレジの設定を変更すると、客はクレジットカードの挿入口に電子マネーを差し込もうとした。そこでチェッカーが「恐れ入りますが電子マネーをご利用ですよね。それでしたら、カードは上にかざしていただいて」と操作方法を説明すると、客は「じゃあ一括でお願い」と言い出した。
クレジットに変更したいのか？と混乱したチェッカーが、再度「電子マネーでお間違いないですよね？」と確認すると、「だから、電子マネーって言ってるじゃない！」と客は憤慨し、「5600ポイント入ってるから、それ使ってよ」と言い返してきた。
クレジットか電子マネーか、ポイント決済なのか。一体、どれで決済したいのかと、チェッカーは混乱を極めた。「ポイントもご利用でしょうか？」と聞くと、「だから電子マネーで！なんでわからないの!?」とブチギレられたという。
■複雑化するカードと利用方法
なぜ、これほど混乱するのか。狸谷さんは「世の中には一つのカードでクレジット、電子マネー、ポイントが一緒になっているカードがありますので、たまにこのようなことが起きます」と、複雑化の背景を説明する。クレジットカードは挿入口に差し込むパターンが多いが、最近ではピッとかざして決済できるカードも普及している。
複雑化する使用方法に、「いろいろありすぎて混乱する」「現金一択のときはこんな面倒はなかった」「悪気はないんだろうけど、店員さんの話を聞いてほしい」など、読者からコメントが届いた。わからないときは、素直にチェッカーの指示に従うのが一番である。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。