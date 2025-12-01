Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ç½é ³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼êµ¯ÍÑ¡¡¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ø¡¡Åìµþ¡¦²Æì¤Ç³«»Ï
Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤È¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÃåÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ23Æü¤ËÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤«¤éÁ´¹ñ½é¤Î³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤òÅìµþ¤È²Æì¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥Ð¥¹¡¦¥¢¥Ê¥¯¥ê¥È ¥¸¥ã¥Ú¥È ¥Û¥¢¥ì¥º±¿Å¾¼ê¡§
½é¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¥¹¡¦À¾Â¼À²À®ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§
ËÜÅö¤Ë¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤Ê¤ó¤À¤È¡£¾èÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤Ê¤ê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶È³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¶È¼ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀìÌçµ»Ç½¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¡£
±¿Å¾¼ê¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¸ºÊØ¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢2024Ç¯¤Ë¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Î³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£
Ä¹´ü´Ö¤Î·±Îý¤ò·Ð¤ÆÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢23Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥Ð¥¹¡¦¥¢¥Ê¥¯¥ê¥È ¥¸¥ã¥Ú¥È ¥Û¥¢¥ì¥º±¿Å¾¼ê¡§
¤ä¤Ã¤Èº£Æü¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¾è¤»¤Æ±¿Å¾¤·¤ÆÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¤¤¿¡£Î©ÇÉ¤Ê±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËèÆü¤Î±¿Å¾¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤À¤±Æ¬¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¥«·î¸å¤Ë¤ÏÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¥¹¡¦À¾Â¼À²À®ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§
¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ì¤ò¹¤¯¹¤á¤Æ¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯³°¹ñ¿Í¤Î¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£