¡ÒÂçº¬¤ò£µÊ¬¤ÇÌ£¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤¢¤ê¡ÓÌ£¤Ä¤±¤Ï¾ßÌý¤À¤±¡ØÆÚ¤³¤Þ¤ÈÂçº¬¤Î¤·¤ç¤¦¤æßÖ¤á¡Ù
¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂçº¬¤È¤Í¤®¤Ï´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤·¤ç¤¦ÌýÌ£¤¬¹¥ÁêÀ¡£Âçº¬¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÀè¤ËßÖ¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤êÃ»»þ´Ö¤Çºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡¡
¡ØÆÚ¤³¤Þ¤ÈÂçº¬¤Î¤·¤ç¤¦¤æßÖ¤á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä150g
Âçº¬¡Ä¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó300g¡Ë
¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä1¤«¤±
A
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ºî¤êÊý
(1) Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Éý5Ð¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Í¤®¤ÏÉý5Ð¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÂç¤¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ê¡¢A¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
(2) ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Âçº¬¤òÆþ¤ì¤Æ5∼6Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢½Á¤±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ú¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¡Û
Âçº¬¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÀè¤ËßÖ¤á¤Þ¤¹¡£Çö¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ì¤Ð¡¢Ì£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÇË»¤·¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤ë»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤Ï½ÅÊõ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÎÁÍý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤ò¤½¤ÎÆ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¼«Âð¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤ÎÎò»Ë¤ÏÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ËµÚ¤Ó¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅö½é¤«¤éÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡£TV¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¤ÈËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¡¢¤À¤ì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
