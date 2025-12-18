C大阪が水戸DF鷹啄（たかはし）トラビス（24）を獲得することが23日までに決定的となった。複数の関係者によると、交渉は大詰めを迎えているという。

1メートル87の長身センターバック（CB）で、空中戦の強さや粘り強い守備が特徴。今季はJ2リーグ30試合1得点でクラブのJ1初昇格に貢献し、J2優秀選手賞にも選ばれた。駒大卒業後の24年にキャリアをスタートさせたJFL枚方では介護の一般職とサッカーを両立。諦めない精神で、わずか2年間でトップカテゴリーまで登り詰めた。

今季10位のC大阪はアーサー・パパス監督の下でJ1リーグ2位のチャンスクリエート数を誇った一方、チーム総失点は下から3番目の「57」。上位進出には守備力安定が不可欠となっている。元日本代表GK中村航輔の獲得は決定的で、さらに這い上がってきたド根性CBを加えることで守備の厚みを増す。

◇鷹啄 トラビス（たかはし・とらびす）2001年（平13）9月17日生まれ、茨城県龍ケ崎市出身の24歳。市船橋―駒澤大学を経て24年に枚方（JFL）に入団。25年にJ2水戸に移籍。1メートル87、86キロ。右利き。