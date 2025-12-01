muque¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¿·¶Ê¡Öbestie¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
muque¤¬¡¢¿·¶Ê¡Öbestie¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²»ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¶Á¤¯¥Ð¥ê¥È¥ó¥®¥¿¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤Î¾ð·Ê¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öbestie¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤äÆÃÊÌ¤Êå«¤òÉ½¤¹¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍ§¾ð¡×¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¤â¤·¤âÆ»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¿·¤·¤¤Æ»·¯¤È¿Ê¤à¤À¤±¡¡²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤è·¯¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¤¤å«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öbestie¡×
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://asab.lnk.to/muque_bestie
◾️¡ÖDancing in my bad life(feat.CLAN QUEEN)¡×
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://asab.lnk.to/muque_dimbl
◾️¡ãmuque presents ¡ÈPLAYPARK 4¡É¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya ¢¨¿¶ÂØ¸ø±é¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00¡¡GUEST ACT¡§CLAN QUEEN
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä STANDING 1F¡§5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2F»ØÄêÀÊ¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅöÆü STANDING 1F¡§\6,0000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2F»ØÄêÀÊ:\6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡öÌ¾¸Å²°¸ø±é¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥¤¥ó¥°1F¤Î¤ß
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§ 4Ëç
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://eplus.jp/muque/
◾️¡ãmuque LIVE TOUR 2026¡ä
2026Ç¯
3·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÀÐÀî¡¦⾦ÂôEIGHT HALL¡¡³«¾ì18:15 / ³«±é19:00¡¡
3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ¹Ìî¡¦NAGANO CLUB JUNK BOX¡¡³«¾ì18:30 / ³«±é19:00¡¡
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê¡¦À¹²¬ Club Change Wave¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜ¡¦B.9 V1¡¡³«¾ì17:15 / ³«±é18:00
3·î15Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºê¡¦DRUM Be-7¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM¡¡³«¾ì17:15 / ³«±é18:00
3·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÆÊÌÚ¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2¡¡³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë°ñ¾ë¡¦⽔⼾LIGHT HOUSE¡¡³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
4·î5Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
All Standing Á°Çä¤ê¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Åö⽇¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûZepp¸ø±é¤Î¤ß
All Standing Á°Çä¤ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÅöÆü¡§\6,000(¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ Á°Çä¤ê¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÅöÆü:\6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¢§FCÀè¹Ô¼Â»Ü´ü´Ö¡§¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¢¨ÃêÁª
http://muque-fc.com/
◾️¥é¥¤¥Ö½Ð±é¾ðÊó
¢¡¡ãFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡ä
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
³«¾ì10:00 / ³«±é11:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://radiocrazy.fm/ticket/
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://radiocrazy.fm/
¢¡¡ãrockin¡Çon presents¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¡ä
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1¡Á11¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì9:30 / ³«±é12:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://countdownjapan.jp/
¢¡¡ãa»Ò¤Èmuque¡ä
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËMusic Club JANUS
³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
½Ð±é¡§a»Ò / muque
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://w.pia.jp/t/am0130/
¢¡¡ãChilli Beans. ¡Ègood days tour¡É¡äÂçºå¸ø±é
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Namba
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
½Ð±é¡§Chilli Beans. / muque
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Á°Çä¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ¡§Á°Çä¡§\7,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨1¿½¤·¹þ¤ß4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
