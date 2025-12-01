¿··¿Å¾´¹Ï§¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤ÇÊü¼ÍÀÊª¼Á´Þ¤à¿åÏ³¤ì½Ð¤¹ ºî¶È°÷¤Ï¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤·Èï¤Ð¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤º ³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½Ï³¤ì¤â¤Ê¤·¡¡Ê¡°æ¸©
Ê¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ëÇÑÏ§ºî¶ÈÃæ¤Î¿··¿Å¾´¹Ï§¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤Ç¡¢ÇÛ´É¤«¤éÊü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿å¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷3¿Í¤ËÈï¤Ð¤¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¿··¿Å¾´¹Ï§¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤ÇÇÛ´É¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿å¤ª¤è¤½20¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷3¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤·¡¢Èï¤Ð¤¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½Ï³¤ì¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤²¤ó¤Ï¸¦µæÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¸¶»ÒÏ§¤Ç¡¢2003Ç¯¤Ë±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢2008Ç¯¤«¤éÇÑÏ§ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
