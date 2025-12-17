４人組ボーカルダンスグループ「ＭＡＸ」のＬＩＮＡ（４８）が、２３日放送のトークバラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）に「クリスマスひとりぼっち有名人」の１人としてゲスト出演。異性と先に進めないトラウマになった恐ろしいクリスマス体験を赤裸々告白した。

ＭＡＸはＬＩＮＡ以外は既婚。だが、過去に１度だけ国内で「クリスマスの日にプロポーズされたことあります」。それも超ロマンチックな求婚だったという。

「その時は映画館をサプライズで貸し切ってくれて…。ちっちゃい映画館だったんです、大きいのじゃなくて…。（相手が）『映画見る？』、（私が）『あ、始まった』ってなったら、なんかちょっと２人のなれ初め？ オリジナルムービーが流れて『えっ？』ってなんかもうパニックで。で、最後に『Ｗｉｌｌ ｙｏｕ ｍａｒｒｙ ｍｅ？（僕と結婚する？）』みたいな」

ところが地獄へ真っ逆さまな展開となった。

「で（指輪ケースの）パカンもあって『Ｙｅｓ！』って言って、引き受けてもう絶頂に幸せだったんですけど、その後日に結局、その方が既婚者だったっていう…」

妻帯者とバレる前には、こんな小細工もあった。

「両親がもう亡くなってるっていう話を聞いてて。で、『結婚が決まったからあいさつしに行きたい』ってアタシ、お墓に連れて行かれたんですよ」。その相手は真剣に「結婚相手だからよろしくな」、ＬＩＮＡも「お父さま、ずっと見守っててくださいね」と墓前にあいさつした。

ところが「またその後日、両親が生きてたんですよ。アタシも（行ったのが）誰のお墓かいまだに分からなくて…」。相手のことは、周りの友達から「結婚してるよ」と教えられたという。

その衝撃体験がトラウマとなり「いっつも独身」とこぼすＬＩＮＡ。ＭＣの明石家さんまが「男が何か言っても、信用しなくなってんのか」と聞くと「ちょっと先に進みづらいですね。なんか信用できなくて」と明かした。

そんなＬＩＮＡに、後ろに座ったお笑いコンビ「アインシュタイン」稲田直樹（４０）は「ＬＩＮＡさん、これが何かの役に立つか分かりませんけども…メリークリスマス」と励ましの言葉をかけていた。