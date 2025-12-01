²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAFEX¡×¥·¥êー¥º¤Ë±Ç²è¡Ö¥ô¥§¥Î¥à:¥ì¥Ã¥È¡¦¥¼¥¢¡¦¥Óー¡¦¥«ー¥Í¥¤¥¸¡×ÈÇ¤È¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¤Î¥ô¥§¥Î¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖMAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,580±ß¡£¤Þ¤¿¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAFEX VENOM (COMIC BLUE Ver.)¡×¤¬2026Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß¡£
¡¡º£²óMAFEX¥·¥êー¥º¤Ë¡¢±Ç²è¡ÖVenom: Let There Be Carnage¡Ê¥ô¥§¥Î¥à:¥ì¥Ã¥È¡¦¥¼¥¢¡¦¥Óー¡¦¥«ー¥Í¥¤¥¸¡Ë¡×¤Î¡Ö¥ô¥§¥Î¥à¡×¤È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ver.¤Î¡Ö¥ô¥§¥Î¥à¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§19,580±ß
Æ¬Éô¸¶·¿À½ºî/ÁÇÌÌÆ¬Éô¸¶·¿À½ºî¡§Åçºê¶³°ì
¸¶·¿À½ºî¡§okan & ·Á²°»²ÂÀÏ¯ & PERFECT-STUDIO
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖVenom: Let There Be Carnage¡Ê¥ô¥§¥Î¥à:¥ì¥Ã¥È¡¦¥¼¥¢¡¦¥Óー¡¦¥«ー¥Í¥¤¥¸¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖVENOM¡Ê¥ô¥§¥Î¥à¡Ë¡×¤òMAFEX¥·¥êー¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£Æ¬Éô¥Ñー¥Ä5¼ï¡Ü³Ü¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇØÌÌÍÑ¿¨¼ê¡¢¸ò´¹ÍÑÏÓ¥Ñー¥Ä¡¢²ÄÆ°¼°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖMAFEX VENOM (COMIC BLUE Ver.)¡×
2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§10,780±ß
¸¶·¿À½ºî¡§PERFECT-STUDIO
¡¡MAFEX¤Ë¡ÖVENOM¡×¤ÎCOMIC BLUE Ver.¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹âÌó160mm¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Æ¬Éô¥Ñー¥Ä2¼ï¡¢³Æ¼ïWEB¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ÄÆ°¼°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¢¨´Æ½¤Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 MARVEL (C) 2025 CPII.
