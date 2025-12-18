フィギュア「UDF PEANUTS」シリーズ第19弾が2026年7月発売決定！スヌーピー5種類ラインナップ父の日イメージのネクタイ姿やサッカー選手など多彩な装いで登場
【UDF PEANUTS SERIES 19】 2026年7月 発売予定 価格：1,650円～
【参考小売価格】
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
「Happiness is all your friends」
メディコム・トイは、フィギュア「UDF PEANUTS SERIES 19」を2026年7月に発売する。価格は1,650円から。
本商品は、「UDF PEANUTS」シリーズの第19弾。今弾は「Happiness is all your friends」、「Father's Day Tie」、「You're number one」、「World's greatest soccer player」、「World's Greatest Fan」の全5種で展開されており、様々なスタイルのスヌーピーが登場する。
「UDF PEANUTS SERIES 19」
各全高：約68～75mm
原型製作：フクダケンジ氏
(A)Happiness is all your friends：1,980円
(B)Father's Day Tie：1,650円
(C)You're number one：1,650円
(D)World's greatest soccer player：1,848円
(E)World's Greatest Fan：1,848円
「Father's Day Tie」
「You're number one」
「World's greatest soccer player」
「World's Greatest Fan」
