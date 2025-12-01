¥Õ¥¸¥ßÌÏ·¿¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/700 FH55 ÆüËÜ³¤·³½Å½äÍÎ´Ï °Ë¿á¡×¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡Ú1/700 FH55 ÆüËÜ³¤·³½Å½äÍÎ´Ï °Ë¿á¡Û 12·î24Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§5,390±ß
(C)FUJIMI. All rights researved.
¡¡¥Õ¥¸¥ßÌÏ·¿¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/700 FH55 ÆüËÜ³¤·³½Å½äÍÎ´Ï °Ë¿á¡×¤Î½Ð²Ù¤ò12·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,390±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢²þÎëÃ«·¿½Å½äÍÎ´Ï¡Ö°Ë¿á¡×¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥ë¥¿¥¤¥×¤ò¿·µ¬¶â·¿¤òÄÉ²Ã¤·À½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥±ー¥ë¤Ï1/700¤Ç¡¢´ÏÄìÉô¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥Ï¥ë»ÅÍÍ¡£µÊ¿åÀþ²¼¤Ï2025Ç¯¡¢ÍÎ¾åÉôÊ¬¤Ï2020Ç¯Àß·×¶â·¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥«ー¥ë¤Ï2¼ïÎà¡¢·×3Ëç¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)FUJIMI. All rights researved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£