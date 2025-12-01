Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢ÅÅÆ°¥¬¥óEVOLT¡ÖM4A1¥«ー¥Ó¥ó¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¬¥óEVOLT¡ÖM4A1¥«ー¥Ó¥ó¡×¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,678±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÁàºî¡Ë¤òÄÉµá¤·¤¿ÅÅÆ°¥¬¥ó¥¨¥Ü¥ë¥È¡¦¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ¡£ËÜÊª¤òºÎÀ£¤·¤ÆºÆ¸½ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿³°Áõ¤Ë¡¢Ê¬³ä·¿¤Î¥á¥«BOX¤äM4¥·¥êー¥ºÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¡ÖM-SYSTEM ¥¿¥¤¥×II¡×¤òÅëºÜ¡£¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ä¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤â¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÁàºî¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¼Â¼Í/ºîÆ°ÀÇ½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë1Ãú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥³¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖEVOLT M4A1¥«ー¥Ó¥ó¡×
Á´Ä¹¡§¡Ú14.5¥¤¥ó¥Á¡Û777mm / 858mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯ºÇÂç¿Ä¹»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ú11.5¥¤¥ó¥Á¡Û660mm / 742mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯ºÇÂç¿Ä¹»þ¡Ë
½Æ¿ÈÄ¹¡§229mm
½ÅÎÌ¡§2,700g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´Þ¤à¡Ë
ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.28g¡Ë
Æ°ÎÏ¸»¡§MS?Li-Po¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡Ï
ÁõÃÆ¿ô¡§81È¯
·¿Ì¾¡§M4A1 Carbine
¼ïÎà¡§¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë
¼ç¤ÊÆÃÄ§
¥»¥Ñ¥ìー¥È·¿¥á¥«BOX
¡¡¥á¥«BOX¤ò¡Ö¥·¥ê¥ó¥Àー¥¢¥Ã¥·ー¡×¤È¡Ö¥®¥¢BOX¡×¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¥ì¥·ー¥ÐーÂ¦¡Ê¥¢¥Ã¥Ñー¥»¥Ã¥È¡Ë¤È¥í¥¢¥ì¥·ー¥ÐーÂ¦¡Ê¥í¥¢¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬´°Á´¤ËÊ¬Î¥¡£ÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¢¥Ã¥Ñー¥»¥Ã¥È¤È¥í¥¢¥»¥Ã¥È¤òÊ¬¤±¤ÆÊÝ´É¤ä»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤ËÆâÉô¥á¥«¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥Ðー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ï³ê¤ê¤Î¤è¤¤¥Õ¥ÃÁÇ½á³ê¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥âー¥ë¥Ü¥¢¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÍÆÎÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥àÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
M-SYSTEM ¥¿¥¤¥×II
¡¡¥®¥¢BOX¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¥¬¥óMP5¥·¥êー¥º¤Î¡ÈM-SYSTEM¡É¤òM4ÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤ÆÀìÍÑÀß·×¤·¤¿¡¢¡ÖM-SYSTEM ¥¿¥¤¥×II¡×¤òÅëºÜ¡£ MCU¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥éー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢³Æ½ê¤Î¥»¥ó¥µー¤«¤é¤Î¾ðÊó¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ°µ¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¡¢¼Í·â¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥âー¥¿ー¤Î²óÅ¾À©¸æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ½ê¤ÎÇËÂ»¤ä°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤ÆºîÆ°¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ì¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡14.5¥¤¥ó¥Á»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ë¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î11.5¥¤¥ó¥Á»ÅÍÍ¤Î¥Ð¥ì¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥ì¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥ì¥ëÄ¹¤¬Áª¤Ù¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Æ¸ý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ï¥¤¥Àー¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¡¢14mmµÕ¥Í¥¸»ÅÍÍ¤Î³Æ¼ï¥Þ¥º¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤À¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊÁàºî¤òºÆ¸½
¡¡¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¤¤Æ¤Î½éÃÆÁõÅ¶¤ä¡¢ÃÆÀÚ¤ì»þ¤Ë¤Ï¥À¥ßー¥Ü¥ë¥È¤¬¥Ûー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¤¤Æ¤âBBÃÆ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤ÎÁàºî¤ÈÆ°ºî¤òºÆ¸½¡£»ÄÃÆ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÈ´¤¤¤¿»þ¤Ë¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ËÃÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÆ°¤¡×¤âºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏBBÃÆ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
EG1000BR¥âー¥¿ー
¡¡¥âー¥¿ー¤Ï¿·³«È¯¤Î¡ÖEG1000BR¥âー¥¿ー¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Î¥ê¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥âー¥¿ー¤Î²óÅ¾¤ò¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ø¤ÈÅÁÃ£¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥®¥¢¡Ê¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢/¥¹¥Ñー¥®¥¢/¥»¥¯¥¿ー¥®¥¢¡Ë¤ÎÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢½¾Íè¤Î¾Æ·ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖMIM¡Ê¶âÂ°¼Í½ÐÀ®·Á¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ñー/¥»¥¯¥¿ー¥®¥¢¤Î¼´·Â¤ò4mm¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¡¢²óÅ¾¤Î³ê¤é¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÀÅ²»À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°´Ñ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤òÄÉµá
¡¡Ìµ²ÄÆ°¼Â½Æ¤òºÎÀ£¤·¡¢¥¢¥Ã¥Ñー/¥í¥¢¥ì¥·ー¥Ðー¤ä¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ー¥Á¥åー¥Ö¤Ê¤É¡¢³ÆÉô¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£¥ì¥·ー¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÅÉËì¤¬¶¯¤¯ÂÑ»¤²áÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥»¥é¥³ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¶¯²½¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¡¢Çö¤µ¤ÈÂÑµ×À¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥µ¥¤¥º¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤¨¤ÆÌµÅÉÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤È¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¿·µ¡¹½
¡¡¥Î¥º¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ÆÌ¿ÃæÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¥Î¥º¥ë¡×¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¤¥ó¥Êー¤Ë¾åÊý¸þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤ÆµëÃÆÉÔÎÉ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥¨¥ì¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ØBBÃÆ¤ò1È¯Á÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥óÆâ¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢È¯¼Í¸å¤Ë¼¡ÃÆ¤òµëÃÆ¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ÆËÜÂÎ¤ËBBÃÆ¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥ó¥Ð¥¤¥ï¥ó ¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·µ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÆ°ÀÇ½¤È°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥¹»Å¾å¤²¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡¡ÁõÃÆ¿ô81È¯¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¥¹¥Áー¥ë¥×¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬ÉÕÂ°¡£¥¤¥ó¥ÊーÉô¤Ë¾åÊý¸þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥¨¥ì¥Ùー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬µëÃÆÉÔÎÉ¤òËÉ»ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Ø1È¯BBÃÆ¤òÁ÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¼Í¸å¤Þ¤Ç¼¡ÃÆ¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ð¥¤¥ï¥ó ¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
