¡ÚAmazon¡§DJI¥É¥íー¥ó ¥»ー¥ë¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î24Æü0»þ～2026Ç¯1·î6Æü23»þ59Ê¬

¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢DJI¤Î¥É¥íー¥ó¡ÖAvata 2¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£

¡¡¡ÖDJI Avata 2¡×¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¥ó¥°À­Ç½¡¢°ÂÁ´À­¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈô¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ëFPV¥É¥íー¥ó¡£´ü´ÖÃæ¡¢DJI Avata 2¤ËDJI RC Motion 3¤äDJI Goggles 3¤Ê¤É¤òÆ±º­¤·¤¿¡ÖDJI Avata 2 Fly More ¥³¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¡ß 1¡Ë¡×¤ä¡¢DJI Avata 2¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Õ¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ß3¡¢DJI RC Motion 3¡¢DJI Goggles 3¤òÆ±º­¤·¤¿¡ÖDJI Avata 2 Fly More ¥³¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¡ß 3¡Ë¡×¡¢DJI Avata 2µ¡ÂÎ¤ËDJI RC Motion 3¤äDJI Goggles N3¤Ê¤ÉÆ±º­¤·¤¿¡ÖDJI Avata 2 Fly Smart ¥³¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¡ß 1¡Ë¡×Åù¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

