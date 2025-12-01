¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛDJI¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖOsmo Action 5 Pro¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ÚAmazon¡§Osmo Action 5 Pro¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§12·î24Æü～2026Ç¯1·î6Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤ÆDJI¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖOsmo Action 5 Pro¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖOsmo Action 5 Pro¡×¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿1/1.3¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡£Èï¼ÌÂÎ¥»¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤äºÇÄ¹4»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»þ¤Î¿å¿¼¤Þ¤¿¤Ï¹âÅÙ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ç¥å¥¢¥ëDJI¥Þ¥¤¥¯¤ÎÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²»À¼¼ýÏ¿¤¬´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¤äVlog¡ÊMic Mini¡Ë¥³¥ó¥Ü¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¥³¥ó¥Ü¡¢Osmo¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£