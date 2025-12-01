ÊÆ¹ñ¤Ë¡Ö³°¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥óµ¬À©¡×Å±²ó¤òÂ¥¤¹¡¡Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤¬Á´¤Æ¤Î³°¹ñÀ½¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òµ¬À©¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Á¼ÃÖ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î³°¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È½ÅÍ×ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¥ê¥¹¥È¡×¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÃæÊÆÎ¾¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀµ¾ï¤Ê¾¦¶È¼è°ú¤äËÇ°×±ýÍè¡¢ÃæÊÆÎ¾¹ñ¤Î¶È³¦¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò·«¤êÊÖ¤·³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ´ë¶È¤ò´Þ¤à³°¹ñ´ë¶È¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÏÄ¶Ê¡¢°ìÊýÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤òÄä»ß¤·¡¢´ØÏ¢Á¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤¬ÆÈÃÇÀì¹Ô¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢±×¤ò³Î¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£