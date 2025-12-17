MVP2度を誇るフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手（33）が23日（日本時間同日深夜）、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することを自身のインスタグラムで表明した。

「15歳の時に初めて胸にこのカラーを背負った。あれに勝る感覚はない。WBCで米国代表としてプレーすることを発表できてとてもワクワクしている」とつづり、ハッシュタグとして「＃forglory」（栄光のために）と添えた。

通算363本塁打を誇るメジャー屈指のスーパースターで、今季は132試合に出場し・261、27本塁打、75打点。WBCは初出場となる。

WBC米国代表は、投手はタイガースのスクバル、パイレーツのスキーンズの両リーグサイ・ヤング賞コンビの出場が発表され、その他もジャイアンツの先発右腕ウェブやパドレスの守護神ミラーなど盤石の布陣。野手も主将を務めるヤンキースのジャッジ、今季60発のマリナーズのローリーなど9人が発表されていたが、一塁手だけまだ発表されていなかった。2大会ぶりの王座奪還へ、役者がそろった形となった。