ÆüËÜÂåÉ½MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢Íèµ¨FCÅìµþ¤ËÉüµ¢¡¡º£µ¨¤Ï²¬»³¤Ç¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤·ÈôÌö
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê19¡Ë¤¬Íèµ¨FCÅìµþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÎ¾ÆüÃæ¤Ë¤â¡¢Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï²¬»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Á°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢J1»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÍË¾³ô¤ÏÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ¤ÓÀÄÀÖ¤òÃå¤ÆÍè²Æ¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£