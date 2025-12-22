ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地・レートフィールドで入団会見を行った。３年連続１００敗以上と低迷するホ軍入団の理由を「僕の人生のスタートのような気持ちになれた」と告白。２年連続最下位から２年連続リーグ制覇を達成したヤクルト時代と重ね合わせた。ヤクルト担当の長井毅記者が村上と恩師の縁を「見た」。

直近３年で３２４敗を喫した“弱小球団”のＷソックスに入団が決まった村上は会見でヤクルト入団時を思い起こしていた。１７年ドラフト１位でヤクルトに入団。この年は９６敗で断トツ最下位というどん底で、今のＷソックスと重なる。

１８年に監督だった小川淳司ＧＭはチームの再建を託すキーマンに村上を指名し、飛躍を見守ってきた。高校時代は捕手だった１８歳を「打撃を生かすため」と内野手へコンバート。首脳陣から２軍での育成を進言された際も「ずっと使う」と、１軍で辛抱強く起用し続け、２年目に３６本塁打を放ち素質が開花した。

監督時代から事あるごとに「みんなに愛される、ワクワク感のある選手になってくれ」と成長を求めてきた。セ・リーグを連覇した２２年には令和初の３冠王に。今季限りで退任する小川ＧＭは、弱かったチームと成長してきたヤクルト時代と同じように、Ｗソックスで飛躍していく未来を想像していた。（ヤクルト担当・長井 毅）