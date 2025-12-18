ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地・レートフィールドで入団会見を行った。３年連続１００敗以上と低迷するホ軍入団の理由を「僕の人生のスタートのような気持ちになれた」と告白。２年連続最下位から２年連続リーグ制覇を達成したヤクルト時代と重ね合わせた。

歩んでいく道筋を見据えた。本拠地に集まった約５０人の報道陣を前に、村上は力強く言い切った。

「目標は勝つことです。成長することです。挑み続けることです。どんな相手であろうと立ち向かい、諦めません。この球団に最大限貢献したい。野球のおもしろさ、素晴らしさ、楽しさをこの球場で表していきたいと思っています」

背番号５のユニホームに袖を通し、堂々と言葉を連ねた。昨季メジャー史上ワーストの１２１敗を喫するなど、３年連続１００敗と低迷するＷソックスに入団。近年、日本人はポストシーズンを狙える強豪を選ぶケースが多いが、村上は違った。

「負けてきたという情報は知っているけど、過去のこと。僕たちで話し合って僕たちで前に向かって、勝ちに向かってストーリーを作り上げていければと思います」

成り上がってきた野球人生だ。夏は４年連続で甲子園を逃していた九州学院に進学し、１年夏の１５年に聖地へ。ヤクルトでは２年連続最下位だったチームを２１年からのリーグ連覇に導いた。プロ入り時は同学年の清宮、中村奨、安田らの名が先行していたが、２２年に３冠王に輝き、世代のトップランナーとなった。

「このチームが僕は一番いいなと思ったし、これから勝てるチームになると思う。それは僕がヤクルトに入ったときもそうでしたし、高校に入ったときもそうだった。僕の人生のスタートのような気持ちになれたので選びました」

最初からスター街道を歩んできたわけではないが、自らの努力で歩む道を明るく照らしてきた。道のりは時に苦しく、時に遠回りだったからこそ、力になっている。新天地で活躍する自信はあるのか―。

「自信はわからないけど、やり抜く自信はあります。それを乗り越える力はあると思っている。その答えで言うと、自信はあります」

ヤクルトで「５５」だった背番号は「新しい道を歩む」という意味を込めて「５」を選んだ。２年の短期契約にも前向きだ。

「野球と向き合って成長することを目標に（メジャーに）来ようと思っていたので、そこ（短期契約）に驚きはなかったし、まだまだ僕の人生は続くので、しっかりここでスタートして、頑張っていきたい」

「ＭＵＲＡＫＡＭＩ」は、覚悟と自信を持って新天地に飛び込む。