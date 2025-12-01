TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Îº£Ç¯7·î¤«¤é9·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï4.3¡ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¡¢²¢À¹¤Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¤±¤ó°ú¤·¤ÆÂç¤­¤Ê¿­¤Ó¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤¬23Æü¡¢È¯É½¤·¤¿º£Ç¯7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Á°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Î¨¤Ë´¹»»¤·¤Æ4.3¡ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤·¤¿¡£

»öÁ°¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î3.2¡ó¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë¿­¤Ó¤Ç¡¢Á°¤Î´ü¤Î3.8¡ó¤«¤é¤â¿­¤ÓÉý¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³ô¹â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢GDP¤Î¤ª¤è¤½7³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¥×¥é¥¹3.5¡ó¤ÈÂç¤­¤¯¿­¤Ó¤ÆÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤â¥×¥é¥¹2.8¡ó¤È·øÄ´¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Î¶¯¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎGDP¤ÎÈ¯É½¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç10·îËö¤ËÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¤¬2¤«·î¶á¤¯ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏGDP¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´ØÀÇ¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÍ×°ø¤À¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£