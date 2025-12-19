12月24日 発売

「バイバイおかえり、ぼくの恋人」

【拡大画像へ】

幻冬舎は、マンガ「バイバイおかえり、ぼくの恋人」、「みぎとひだりと、」、「この恋をいつかきっと後悔する 上・下」、「東京ブルーキャンディ」を12月24日に発売する。

「バイバイおかえり、ぼくの恋人」

著・サエグサケイ氏

価格：902円

【「バイバイおかえり、ぼくの恋人」あらすじ】

半年前に亡くなったはずの恋人・彼方が、幽霊になって帰ってきた！ 同棲生活を再開してみると、彼方は幽霊なのに誰とでも会話ができたり、苦手だったはずの料理ができるようになっていたり。此紀は不思議に思いながらも、戻るはずのなかった温もりにすがるように穏やかな時間を過ごしていた。しかし二人の運命は、彼方が描く“天使の絵”をきっかけに大きく動き出すことに――……？ サエグサケイ、渾身の商業BLデビュー作。

「みぎとひだりと、」

著・三池ろむこ氏

価格：880円

【「みぎとひだりと、」あらすじ】

お前が「右」を選ぶなら俺は「左」。いつでも何もかも正反対、だけど――？ 寡黙で強面で陰キャな宮津崇(ﾐﾔﾂﾞﾀｶｼ)⇔綺麗でスマートで友だちの多い古沢慧(ﾌﾙｻﾜｹｲ）は、大学時代に知り合い就職後ルームシェアを始めて数年。まるで接点のなさそうなタイプ同士、ぜんぜん噛み合わないのに何故だかしっくりくる同居生活をそれぞれ気に入っていた。それなのに、酔いに任せて一線を越えたような越えないような“あの夜”を境に、すこぶる快適な二人暮らしは異なるフェーズに踏み込んで……？

「この恋をいつかきっと後悔する 上・下」

著・でん蔵氏

価格：各880円

【「この恋をいつかきっと後悔する 上」あらすじ】

五年ぶりに再会した元恋人は、当時の記憶を失っていた――モデルの旭は、大学時代に別れた元恋人の律と五年ぶりに再会する。幸せだった二人の関係は、旭が浮気を繰り返したことで終わりを迎えた。そんな相手との再会だったが、なんと律は事故に遭い、付き合っていた頃の記憶を失っていた。自分の最低な行いを忘れてくれていることにホッとしたものの、「昔の友人だ」と思わず嘘をつき、もう一度会う約束をしてしまう。過去に律を裏切った引け目から、何か手助けができればと思った旭だが…？

「東京ブルーキャンディ」

著・再田ニカ氏

価格：902円

【「東京ブルーキャンディ」あらすじ】

「巴さん」という綺麗な青年のルームメイトになる使命を帯びて、はるばる東京へやってきたマルちゃん。 農業従事者として大地に根ざして生きてきたマルちゃんにとっては、都会の巨大建造物もアンニュイで掴みどころのない巴さんもまるで異文化。けれど、わからないからこそ面白い――!! 一方、ふっかふかに大きくて素朴で優しいマルちゃん＆彼が手ずから作ってくれる滋味深いごはんに 巴さんは“じゅんわ～～”とこよなく癒されて……？



