¾®³Ø¹»µë¿©Ìµ½þ²½¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¡×¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñÄ¹¤ÎÄ¹Ìî¡¦°¤Éô»á
¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñÄ¹¤Î°¤Éô¼é°ìÄ¹Ìî¸©ÃÎ»ö¤Ï23Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤ò½ä¤ê¼«Ì±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀ3ÅÞ¤¬ÃÏÊý¤ËºâÀ¯ÉéÃ´¤òµá¤á¤¿°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£³ÆÃÎ»ö¤«¤éµÄÏÀ¤Î¿Ê¤áÊý¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡3ÅÞ¤Ïº£·î¡¢¹ñ¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬È¾Ê¬¤º¤Ä·ÐÈñÉéÃ´¤¹¤ë°Æ¤òÃÎ»ö²ñÂ¦¤ËÄó¼¨¡£ÃÏÊýÉéÃ´Ê¬¤ÏÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÇÁ¼ÃÖ¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÁ´³Û¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄó°Æ¤ËÃÎ»ö²ñÂ¦¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô»á¤Ï¡¢ÃÏÊýÉéÃ´¤ÏÁ´¤¯Ç°Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÅâÆÍ¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÎ§³Û¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ëµë¿©Èñ¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£