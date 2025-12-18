DAZNは23日、全104試合をライブ配信する26年W杯北中米大会のDAZNアンバサダーに日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）が就任すると発表した。

今後は番組やイベント出演などを通して、W杯の魅力を伝える役割を担う。選手としてW杯出場を目指している長友の起用に、DAZNは「激しく熱量あふれるプレーで知られ、誰をも熱い気持ちにしてくれる長友選手は、DAZNの目指す『FIFAワールドカップ2026』で熱狂を生むというミッションにピッタリのアンバサダーであると考えております」と説明した。

長友は23日に都内で開催された「DAZN AWARDS 2025presented by ZOZOTOWN」にビデオ出演。「アンバサダーとして、普段サッカーを見ない人にもサッカーの魅力を伝えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と抱負を語った。

開幕まで半年を切ったW杯は米国、カナダ、メキシコの3カ国共催で、史上最多48カ国が参加。優勝を目標に掲げる日本は1次リーグF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。日本人初の5大会連続の代表入りが懸かる長友は「まだメンバー発表はされていませんが、もちろん選手として選ばれるように頑張っていきますので、その時は改めてプレイングアンバサダーとして名乗らせてください。僕の語彙力では表せないほどの強い意気込みと思いがあります」と並々ならぬ決意を吐露。「“ブラボー”に次ぐ長友ワードにもご期待ください！」と前回W杯で話題になった“決め台詞”も予告した。