¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤Ï12·î24Æü¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¿äÍý¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ2 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾³Ø±à¡×¤Î¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ÎÁ´¾ÏÇÛ¿®¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÜºî¤ÎÇÛ¿®¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«²ÄÇ½ÈÏ°Ï¤¬¡Ö¥Á¥ã¥×¥¿ー1¡×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¡ÖÁ´¾ÏÇÛ¿®¡×¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¡¦Åê¹Æ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½ÏÆÉ¤·¤¿¾å¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ2 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾³Ø±à¡×¤Ï¡¢2012Ç¯PSP¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿äÍý¥¢¥¯¥·¥ç¥óADV¡£¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¡×¥·¥êー¥ºÂè2ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æü¸þÁÏ¤¿¤Á¤¬Æî¤ÎÅç¡Ö¥¸¥ã¥Ð¥¦¥©¥Ã¥¯Åç¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¥³¥í¥·¥¢¥¤½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿PS4ÈÇ¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ 1¡¦2¥ê¥íー¥É¡×¤ä¡¢¸½¹Ô¥Ïー¥É¸þ¤±¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ËÜºî¤òNintedo Switch¤äPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ2¡ß2¡×¤Ï¡¢º£²ó¥×¥ì¥¤Æ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ2 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾³Ø±à¡×¤Î¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥í¤äÈï³²¼Ô¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿·¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸¶ºî¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¡Ú¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ2 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾³Ø±à¡×¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡¡ÀÄ¤¤¶õ¡¢Çò¤¤±À¡Äßê¤á¤¯³¤¡¢¹¤¬¤ëº½ÉÍ¡£¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÆî¤ÎÅç¡¦¥¸¥ã¥Ð¥¦¥©¥Ã¥¯Åç¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿´õË¾¥öÊö³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø±àÄ¹¤Î°¤À¤¯¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅç¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åç¤ÎÃ¦½Ð¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢À¸ÅÌÃ£¤Ï¥³¥í¥·¥¢¥¤¡¢¤½¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤¹³ØµéºÛÈ½¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤¹¤ë³ØµéºÛÈ½¤Ï¡¢ÁÜºº¥Ñー¥È¤Ç½¸¤á¤¿¾Ú¸À¤ä¾Úµò¤òÃÆ´Ý¤È¤·¤Æ¥È¥ê¥¬ー¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ÎÌ·½â¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±²´¬¤¯µ¿¿´¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¶¸µ¤¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢¿Ê²½¤·¤¿³ØµéºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
- ダンガンロンパ公式 (@dangan_official) November 29, 2025
¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²
¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ÎÁ´¾ÏÇÛ¿®²ò¶ØÍ½¹ð??
¡À
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¸ø³«²Ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤ä´¶Æ°¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦?
※法人、個人事業主など事業でのご利用は従来通り別途お問い合わせください#ダンガンロンパ
