「リンダキューブ」30周年記念ポップアップストアが東京にて本日12月24日から期間限定開催田中達之氏の新規描き下ろしイラストも登場
Lamは、「リンダキューブ 30th Anniversary POP UP STORE」を12月24日から2026年1月14日の期間限定で、東京都新宿区の「紀伊國屋書店新宿本店」（1F THE ENTRANCE）にて開催する。
「リンダキューブ」は、1995年10月13日にPCエンジン/SUPER CD-ROM2用コンピュータゲームとして発売されたサイコスリラー＋ハンティングRPG。「世界を救うことはできない」、「主人公は勇者ではない」など、まったく新しいゲームデザインや、予期せぬ凄惨なエンディングの数々が話題を呼び多くの支持を集めた。その後さまざまなアレンジが加えられたプレイステーション版、セガサターン版と移植タイトルも発売されている。
今回開催されるポップアップストアでは、同作の30周年を記念して、キャラクターデザインを手掛けた田中達之氏の新規描き下ろしイラストも登場。30周年記念の新規描き下ろしイラストの商品だけではなく、昨年の描き下ろしイラストを使用したグッズ展開も予定されている。また、同時開催でChasmicにてWEB通販での受注販売も実施される。
なお同日スタートで、一部商品が「コトブキヤ秋葉原館」と「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」でも販売される。取り扱いアイテムは店舗に確認してほしい。
「リンダキューブ ポップアップストア」ポップアップストア詳細】
日程：12月24日～2026年1月14日
時間：10時～21時
※年末年始の営業時間は下記となりますのでご注意ください。
・12月31日10時～18時
・2026年1月1日11時～19時
・2026年1月2日～1月4日10時～20時
場所：紀伊國屋書店新宿本店 1F THE ENTRANCE（東京都新宿区新宿3-17-7）
【WEB通販情報】
ポップアップストアと同時開催。ChasmicにてWEB通販での受注を開始。
※商品のお届けはポップアップ終了後の3月下旬頃を予定しております。
□Chasmic通販サイト
全商品ラインナップ
全てが新商品になります！
田中達之先生の新規描き下ろしイラストの新グッズも要チェックです👀
今年のクリスマスは是非リンダと一緒に…⭐
場所:新宿紀伊國屋書店 新宿本館
期間:2025/12/24～2026/1/14 (WEB通販同日開始) pic.twitter.com/cH1gVSwqxB
