ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地・レートフィールドで入団会見を行った。３年連続１００敗以上と低迷するホ軍入団の理由を「僕の人生のスタートのような気持ちになれた」と告白。２年連続最下位から２年連続リーグ制覇を達成したヤクルト時代と重ね合わせた。また、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への出場も明言した。

村上の侍魂は本物だった。来年３月のＷＢＣ出場について問われると、きっぱり言った。「出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこに揺るぎはない。元々ＷＢＣ（出場を）前提で（契約を）考えていた」。侍ジャパンの井端監督も招集の意向を示しており、事実上の出場内定となった。

ＷＢＣは移籍先を選ぶ上で外せない条件の一つだった。ＷソックスのゲッツＧＭは「ＷＢＣ出場は契約の条件だった」と明かし、「彼の人となりを示す上で、それ（ＷＢＣ）がとても重要であると理解している。そして、ムネの最大の魅力は、日本で愛され、応援されていること。我々には何の心配もない」と快く送り出すと明言した。

開幕直前の大会出場。２３年に吉田（Ｒソックス）が出場した例はあるが、米１年目は新天地での環境やチームへの適応を優先させ、数週間の離脱を避けてＷＢＣ出場を回避するケースが大半だった。それでも村上は「野球を一緒にやれば自然と溶け込めると思うし、ＷＢＣに出たいと思っているので、そこは問題なくいける」と連覇への思いを口にした。

４番として期待された２３年大会は不振に苦しみ、４番から外れたが、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打を放ち、決勝の米国戦では本塁打。井端監督の信頼も厚く、同じくメジャー移籍を目指している岡本と一、三塁を託す構想を描く。２１年東京五輪金メダル、２３年ＷＢＣ制覇を知る村上が、大和魂を胸に連覇へ挑む。