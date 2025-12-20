スポーツ専門の映像配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は２３日、都内で「ＤＡＺＮ ＡＷＡＲＤＳ（ダゾーン・アワーズ）２０２５ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＺＯＺＯＴＯＷＮ」を開催し、２０２５年の日本スポーツ界を盛り上げた選手、団体を５部門で表彰した。

「Ｔｈｅ ＤＡＺＮ ＡＷＡＲＤ ２０２５」（最も世の中の心を揺さぶった人物）に輝いたのは、サッカー日本代表。２６年北中米Ｗ杯の予選で世界最速突破を決め、１０月にブラジルとの親善試合で歴史的勝利を収めた森保ジャパンが選出された。登壇した日本協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクター（６７）は来年６月開幕のＷ杯へ「今ほど自信と情熱にあふれた代表チームは過去になかった。日本中の皆さんに共闘してもらい、頂点を狙いたい」と語った。

また「レジェンド部門」（スポーツ界発展に貢献した偉大な個人）は、６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが選ばれた。

「ボイス・オブ・ザ・モメント部門」（最もバズったワードを生み出した選手、団体）は、家族への思いを涙ながらに語ったヒーローインタビューが話題となったプロ野球・ＤｅＮＡの林琢真内野手（２５）。「ファンダム・アワード部門」（最も熱狂を表現したサポーター、団体）には来季からサッカーＪ１に臨む長崎が選出された。「アスリート・オブ・スタイル部門」（ファッションやライフスタイルを通じて自分らしさを表現し、魅了したアスリート）は車いすテニスの小田凱人（ときと、１９）。

アワードは今回が初開催。ＤＡＺＮが２０２６年でサービス開始１０周年を迎えることを記念して行われ、式典前には女優の山本舞香（２８）、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの数原龍友（３２）、片寄涼太（３１）らがブラックカーペットを歩いた。