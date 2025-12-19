スポーツ専門の映像配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は２３日、都内で「ＤＡＺＮ ＡＷＡＲＤＳ（ダゾーン・アワーズ）２０２５ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＺＯＺＯＴＯＷＮ」を開催し、２０２５年の日本スポーツ界を盛り上げた選手、団体を５部門で表彰した。

＊ ＊ ＊

「ボイス・オブ・ザ・モメント部門」（最もバズったワードを生み出したチーム、選手、団体）には、家族への思いを涙ながらに語ったヒーローインタビューが話題となったプロ野球・ＤｅＮＡの林琢真内野手が輝いた。

プロ３年目の林は５月９日の広島戦の延長１０回、自身初のサヨナラ二塁打を記録。直前の守備でも三邪飛をカメラマン席に飛び込みながら好捕したガッツマンは、地元の愛知から訪れていた親族の前での大仕事に「（母方の）ばあちゃんは足が悪くて（観戦は）最後かもしれないと思っていた。年明けに亡くなった（父方の）じいちゃんのためにも今年は頑張りたい」となどと涙ながらに語った。

壇上でトロフィーを受け取った林は「いろいろな知り合いの方、ファンの方に、感動したという言葉をいただきました」と反響の大きさを回想。「自分はまだレギュラーでもないし、これからの選手。目標はレギュラーとして試合に出て、チームを勝利に導くこと。今度はチームの顔として、またこのような素晴らしい賞を得られるように頑張っていきたい」と語った。