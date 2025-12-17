スポーツ専門の映像配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は２３日、都内で「ＤＡＺＮ ＡＷＡＲＤＳ（ダゾーン・アワーズ）２０２５ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＺＯＺＯＴＯＷＮ」を開催し、２０２５年の日本スポーツ界を盛り上げた選手、団体を５部門で表彰した。

＊ ＊ ＊

「ＤＡＺＮ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５」（最も世の中の心を揺さぶった人物）には、サッカー日本代表が輝いた。２６年北中米Ｗ杯の予選で世界最速突破を決め、１０月にブラジルとの親善試合で歴史的勝利を収めた森保ジャパンが選出された。

Ｗ杯の全１０４試合をライブ配信するＤＡＺＮは、日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）がＷ杯のアンバサダーを務めると発表した。

長友は映像を通じて「まだメンバー発表はされていませんが、その時に改めて『プレイングアンバサダー』を名乗らせてください。『ブラボー』に次ぐ長友ワードにもご期待ください」とコメントを寄せた。

長友はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組となった１次リーグの組み合わせについて「とにかく厳しいグループに入った。厳しい相手」とした上で「カタール大会ではスペインとドイツを倒しているので。どんな相手が来ても勝てると信じている。優勝を目指しているので、どこと戦っても勝たないといけない。Ｗ杯の優勝メンバーの一員になるために、日々努力する。それだけです」と息巻いた。