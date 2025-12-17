中森明菜、“初作曲”の新曲を配信リリース 8年ぶりディナーショーで初披露も
中森明菜による8年ぶりのクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」が、24日より配信スタートとなった。デビュー以来初となる作曲を中森自身が手がけた注目の新曲で、23日には8年ぶりとなるディナーショーでも初披露された。
【写真】柔和な笑み！近影を公開した中森明菜
「Merry Christmas, My Heart」の作詞は、中森の所属事務所名でもあるクリエイティブチーム「HZ VILLAGE」が担当。中森の25枚目のアルバム『明菜』（2017年）以来、約8年ぶりの新曲であり、同アルバムに収録されていた「メリークリスマス -雪の雫-」以来となるクリスマスソングでもある。
23日に開催されたディナーショーでは、デビューシングルの「スローモーション」のほか、「セカンド・ラブ」「十戒（1984）」「DESIRE -情熱-」など、往年のヒット曲をオリジナルアレンジで披露。東京ドームホテルでの3日間5公演（計2050人）、ザ・リッツ・カールトン大阪での2日間3公演（計1500人）の全チケットが完売するなど、大きな注目が集まっている。
さらに、中森本人の肉声によるクリスマスメッセージも公開された。自身初の作曲作品について「聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました」と語り、「この曲がみなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように」とファンに呼びかけている。
■中森明菜 クリスマス・メッセージ
いつも応援してくださるファンのみなさまへ。中森明菜です。
この度、初めての作曲となるクリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」を12月24日にお届けさせていただきます。
ディナーショーでも披露させていただきました。聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました。
この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。
そして、よろしければぜひ聴いてください。メリークリスマス！ありがとうございました。
【写真】柔和な笑み！近影を公開した中森明菜
「Merry Christmas, My Heart」の作詞は、中森の所属事務所名でもあるクリエイティブチーム「HZ VILLAGE」が担当。中森の25枚目のアルバム『明菜』（2017年）以来、約8年ぶりの新曲であり、同アルバムに収録されていた「メリークリスマス -雪の雫-」以来となるクリスマスソングでもある。
さらに、中森本人の肉声によるクリスマスメッセージも公開された。自身初の作曲作品について「聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました」と語り、「この曲がみなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように」とファンに呼びかけている。
■中森明菜 クリスマス・メッセージ
いつも応援してくださるファンのみなさまへ。中森明菜です。
この度、初めての作曲となるクリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」を12月24日にお届けさせていただきます。
ディナーショーでも披露させていただきました。聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました。
この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。
そして、よろしければぜひ聴いてください。メリークリスマス！ありがとうございました。