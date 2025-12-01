Ý¯ºä46¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÉ½»æ¤Ë¡¡¹¬¤»Á´³«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡Ý¯ºä46¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¡¢24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù4¡¦5¹çÊ»¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë
¡¡¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÇ¯ËöºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¿¹ÅÄ¡£¤Þ¤ë¤ÇÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡¢¹¬¤»Á´³«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¸¶ºî/¶â¾ë½¡¹¬ Ì¡²è/¥ÎÂ¼Í¥²ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¡§ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Éðµ×¿¿Íý¹¾¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡¡¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¿Ê¡ß·ÂîÌï¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾ËÜËãÈþ¡ÊGROSVENOR design¡Ë
