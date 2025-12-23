巨人に新加入した板東湧梧投手が２３日、都内で開催された株式会社プロフェッショナルイベント主催のトークショーに参加。ソフトバンク時代の同僚で、同学年の西武・高橋礼投手と軽快なやり取りを披露した。プレゼントタイムではサンクロースにふんしてサプライズ登場。九州などからも多くの女性ファンが駆けつける中、甘いマスクと自然体のトークで魅了した。

今季まで巨人でプレーした高橋からは「ジャイアンツタイム」を教わると同時に、「山崎伊織、大勢にイジってもらえば何とかなる（笑）ジャイアンツ投手陣の中心なのであいつらにイジってもらったら問題ない。僕もめっちゃくちゃイジられた」と明るい性格の後輩２人について説明される場面も。それを受けて「自分からあまり行けないので、イジってもらったほうがうれしいタイプではあります」と笑っていた。

両右腕ともに来季は育成選手として再出発する。今季ウエスタンで最優秀防御率、勝率１位となった板東は連日スタミナ強化、投げ込みを続けながら懸命に汗を流しており「同じタイミングで戦力外になった。この２人がまた（１軍の）同じ舞台で戦える日が来るように、自分もキャンプから支配下（昇格）を勝ち取って先発ローテーションで１年間回り、初の２ケタ勝利を挙げられるように全力でゼロから頑張っていきたいと思います」と決意を新たにした。