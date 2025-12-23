²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚS-POP LIVE¡ÛÂè2²ó¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¡¿tonun¡¿Æ£°æÎ´¤é½Ð±é
¡¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë¤¬¡È¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡É¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚS-POP LIVE¡Û¤ÎÂè2²ó¤¬¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡¦22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÚS-POP LIVE¡Û¤Ï¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬º£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ëFM¥è¥³¥Ï¥Þ¡ØSORASHIGE BOOK¡Ù¤Ë¤â2ÅÙ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤ÎÎ¾Æü½Ð±é¤¬·èÄê¡£²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î21Æü¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢S.A.R.¡¢tonun¡¢Æ£°æÎ´¤¬½Ð±é¡£3·î22Æü¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢First Love is Never Returned¡¢Helsinki Lambda Club¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î7Æü¤è¤êNEWS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¡¢1·î15Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ý²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ææ¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØS-POP LIVE¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤À¤Ã¤Æ¡ª¡©
¤¢¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¡ª¡©
¸ø»äº®Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡ª¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Î¡ØS-POP LIVE¡Ù¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Áá¤¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤·¤«¤â²ñ¾ì¤ò¾¯¤·Âç¤¤¯¤·¤ÆË½§PIT¡ª¡ª
¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿Âè°ì²ó¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËPOPÅÙ¥Þ¥·¥Þ¥·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢
Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤ÆNEWS¤È¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆóÆü¤È¤â½Ð±é¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡Ë
¤³¤³¤Ç¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡ý¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÚS-POP LIVE¡Û
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¡ã3·î21Æü¡ä
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§S.A.R. / ¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / tonun / Æ£°æÎ´
¡ã3·î22Æü¡ä
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / First Love is Never Returned / Helsinki Lambda Club Â¾