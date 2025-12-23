20億円を超えるプリンセス天功の埋蔵金を探すことになった秋山アベンジャーズ達と“キング・オブ・サイキック”ユリ・ゲラーがリモート面談。能力の使い方に悩む秋山アベンジャーズ達に、ユリ・ゲラーが具体的なアドバイスを行った。

【映像】ユリ・ゲラー、脅威のスプーン曲げを披露

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

超常現象研究家・秋山眞人の「日本を救う超能力者を育てたい」という言葉を受け、番組では国家レベルの超能力者を育成する特別企画『秋山眞人のプロジェクトE』を始動。超能力開発合宿の最後には最終オーディションが行われ、12人の中から秋山が日本を救えると見込んだ『ピン芸人・ロキ、グラビアアイドル・澄田綾乃、女優・山本かりん、ソチ五輪代表・高橋成美、芸人・一瀬』の5人が“秋山アベンジャーズ”に選ばれた。

そして、能力を開花させた秋山アベンジャーズ達はプリンセス天功が日本全国6ヶ所に埋めたとされる1ヶ所20億以上の埋蔵金を探すことに。「もし辿りついたら掘っちゃってください。全部あげます」と笑うプリンセス天功の言葉を受け、12月30日（火）の生放送で埋蔵金の発掘が行われることになった。

さらに今回、発掘成功に向けて秋山アベンジャーズ達は強力な助人である世界的に有名な超能力者ユリ・ゲラーとリモート面談。埋蔵金を発掘するにあたり、ユリ・ゲラーは「日本中を歩き回る前にまず地図を見ることです。地図の上で手をかざし、ゆっくり動かしてみてください」「引っ張られるような感覚や直感的な反応を感じたら、その場所に印をつけてください。そして大体の場所がわかってきたら実際にその場所へ行き、同じように手をかざして場所をさらに絞り込むのです」と秋山アベンジャーズ達にアドバイスを行った。

そして、遠く離れた場所の情報を他人の思考などから読み取るリモートビューイング（遠隔透視）に1度大成功するもその後苦戦している一瀬に「私の場合はまず頭の中に何も映っていないテレビ画面を思い描きます。感覚的ですが、相手の脳内にある思考を読み取るとそこに自動的に映像が浮かび上がってくるのです。そのビジョンが30秒以上脳内に留まるならそれが答えだと私は確信しています」と助言するユリ・ゲラー。「感覚を失ったと思うなら、まず簡単なリモートビューイングから再開してください。“予想すること”これを繰り返すのです。この積み重ねであなたの本来の能力は戻ってくると思います」と語った。

さらにユリ・ゲラーは人や物のオーラが視えるようになったロキにもその能力をどう使って埋蔵金を探せばいいのかを助言。多くのアドバイスを受け取った秋山アベンジャーズ達は見事埋蔵金を探し当てることが出来るのか…！？