¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄÆâÌ³¾Ê¤Ï23Æü¡¢ºòÇ¯¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥·¥ê¥¢½Ð¿È¤Î°ÜÌ±¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¡£¶¯Åðºá¤Ê¤É¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿ÃËÀ¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Ø¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤Ï2011Ç¯¤ÎÆâÀï³«»Ï¸å½é¤á¤Æ¡£ÆâÌ³¾Ê¤Ï¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬Åý¼£¤¹¤ë¥·¥ê¥¢Â¦¤ÈÈÈºá¼Ô¤ä´í¸±¿ÍÊª¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á÷´Ô¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï11·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¿Í¤ÎÆñÌ±¤ä°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ï¤äÊÝ¸î¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£À¯¸¢¤ÏÁ÷´Ô¤ÎÂÐ¾Ý¤òÈÈºá¼Ô¤«¤é¡¢ÂÚºßµö²Ä¤Î¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¿Í¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¤ÎÆñÌ±¡¦°ÜÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï15Ç¯¤Î²¤½£ÆñÌ±´íµ¡¤ÎºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¡£