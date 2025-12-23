イサク負傷シーンにリバプール指揮官「あのようなタックルを10回すれば10回重傷を負う深刻な可能性がある」
リバプールのアルネ・スロット監督はトッテナム戦でFWアレクサンデル・イサクが負傷したシーンについて「あのようなタックルを10回すれば10回重傷を負う深刻可能性がある」と苦言を呈した。『BBC』が伝えている。
今月20日に行われた一戦ではスコアレスの後半11分、イサクがペナルティエリア内でスルーパスに反応して左足を振り抜き、先制点を奪った。しかしシュート時にDFミッキー・ファン・デ・フェンのスライディングに巻き込まれて負傷交代。「左足腓骨骨折と足首の怪我」と伝えられており、数か月の離脱が見込まれている。
スロット監督は23日の会見で「数か月間の長い怪我になるだろう。彼と我々にとって本当に残念なことだ」と率直な思いを述べると、「私からしたら無謀なタックルだ」ともコメント。ファン・デ・フェンのプレーは重傷を負わせるリスクの高いものだったと私見を示した。
その一方、リバプールOBで元DFのジェイミー・キャラガー氏は「ファン・デ・フェンの立場だったら自分もチャレンジするだろう」と語った。シュートブロックを試みた自然なプレーだと主張し、「 彼はチャレンジする必要があった。あの状況でストライカーにシュートを打たせるわけにはいかない」とプレーを擁護。その上でイサクに対しては「本当に不運だった」と無念の負傷を思いやっている。
