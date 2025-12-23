「ついに…」「記念すべき初の…」町田発表の新ユニフォームにサポーター歓喜
FC町田ゼルビアは23日、明治安田J1百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。
今季の天皇杯を制した町田は、新ユニフォームのエンブレム上に星をデザイン。「2025年、全員で勝ち取った初タイトル。その1つ目の星がエンブレムの上で輝きを放ちます」と伝えている。1stユニフォームは濃い青を基調に金色のラインが入っており、「ファン・サポーターや町田市との深いつながりを表現」したようだ。
2ndユニフォームは白を基調としており「頂点に向けた新たな船出」を表現。GKユニフォームは紅色と緑色のデザインが発表されており、それぞれ「『燃える想い』を持って『エネルギッシュ』に闘う姿」、「『成長と拡大』を象徴するケヤキのように、クラブの新たな歴史と発展への願い」を込めている。
サポーターからは「カッコいい!」「初代星ユニ!」「記念すべき初の星付き」「星がついに…」「欲しい」などといったコメントが寄せられている。
