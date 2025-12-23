【GUのブラウン】でトレンド感満点！ 40・50代が似合う♡「高見えアウター」

トレンドを取り入れた冬のおしゃれを楽しみたい40・50代は、【GU（ジーユー）】をチェックするといいかも。今季のトレンドカラーでありつつも、長く着られそうな落ち着き感のあるブラウンの冬アウターが登場中。今回は、高見えが狙えるGUのブラウンアウターをピックアップ。「#40代コーデ」のハッシュタグを付けて、おしゃれなコーデを発信しているGUスタッフのHirokoさんの着こなしとあわせてご紹介します。

大幅アップデートでおしゃれ度アップ

【GU】「コージーメルトンショートフーディコート」＜34 BROWN＞\5,990（税込）

GU公式サイトで、「ベストセラー」の表示が付いている（2025/12/17時点）、軽やかなショートコート。昨年も見かけた人もいるかも知れませんが、公式サイトによると「シルエットも修正し、大幅にデザインアップデートした1着」とのことで、店頭でチェックしてみるといいかも。全4色展開のなか、ブラウンは今年らしいクラシカルムードもありつつ、落ち着いた雰囲気で着られそう。

シャープなモノトーンにぬくもりをプラス

Hirokoさんは、コート以外をモノトーンでまとめ、アウターでトレンド感を投入。ブラウンコートが柔らかなニュアンス感を与えて、端正なコーデにぬくもりをプラスしています。Hirokoさんによると「滑らかな表面でシルエットも美しい」とのことで、高見え間違いなしかも。コートの前を開け、長めのネックレスを重ねづけすると、縦のラインが強調されて、スラッとした印象になれそうです。

新鮮味を与えてくれそうなこっくりブラウン

【GU】「ウォームパデッドブルゾン」＜38 DARK BROWN＞\4,990（税込）

この冬はダークブラウンが、コーデに新鮮味を与えてくれそう。公式サイトによると「着ぶくれしない点にこだわった丸みのあるシルエット」「ネック、フード周りのボリュームを抑えて、より着やすいようアップデート」とのことで、暖かさは十分ながら、スタイリッシュにも着られるはず。後ろの裾がやや長めに設定されており、腰周りは暖かく、前から見た時にはスッキリとした短め着丈を楽しめそう。

ダークブラウンが映える都会的な淡色コーデ

こちらのコーデでは、長袖Tシャツをレイヤードして、スウェット素材のナロースカートと合わせ、ダークブラウンのパデッドブルゾンをオン。淡色の上下に差し色のようなダークブラウンが映え、都会的な冬コーデに仕上げています。ほど良いボリュームのあるパデッドブルゾンにロング丈のナロースカートがメリハリを演出し、スタイルアップして見せてくれそう。やや辛口なポインテッドトゥのブーツもおしゃれに見せるポイント。

writer：Nae.S