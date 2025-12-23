ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地・レートフィールドで入団会見を行った。３年連続１００敗以上と低迷するホ軍入団の理由を「僕の人生のスタートのような気持ちになれた」と告白。２年連続最下位から２年連続リーグ制覇を達成したヤクルト時代と重ね合わせた。元ヤクルト担当の森下知玲記者が「見た」。

村上がドラフト指名された１７年のヤクルトは最下位だったが、背番号５５の成長と比例してチームは急激に力をつけた。４番が定位置となった２１年に６年ぶりのリーグＶ＆日本一へ導くと、２２年は５６本塁打に最年少３冠王と無双。連覇の原動力となった。

責任を背負って戦うことが美学。貯金２６で首位を独走していた２２年７月１１日。高津監督や山田ら選手ら計２７人が新型コロナに感染した。ファンも動揺する中、当時２２歳の村上は言った。「この順位、チーム状況のまま粘ることを約束します。（チームの）中心に僕がいることは自覚してる」。あえて公言し、自分を奮い立たせた。

「４番が打たないと、チームは勝てない」が口癖。２２年１０月３０日の日本シリーズでは、敗退につながる落球を犯した塩見に寄り添い、「オミ（塩見）さんのせいじゃない。チャンスで俺が打っていれば勝っていた」と自らを責めた。チームの全てを背負い、チームとともに強くなってきた男。Ｗソックスを選択した決断に、らしさを感じた。（２２〜２３年ヤクルト担当・森下 知玲）