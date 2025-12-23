◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２３日＝勝田 成紀】２７日にサウジアラビア・リヤドで行われる大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の到着セレモニー「グランドアライバル」が２３日、当地で行われ、メインイベントに登場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝らが参加した。

井上は２０日にリヤド入りし、２１日に現地の「マイク・タイソン・ボクシング・クラブ」で調整を行ったことを自身のＳＮＳで報告。２２日から試合に向けた公式行事が始まり、２２日にはリヤド市内のホテルで地元メディアの取材に対応した。「いよいよだなど。気持ちもすごい高まってきている」と高揚感を口にした。

来年５月の次戦では、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との夢の対決が計画されている。サウジ興行では、初めて中谷と同じリングに上がる。２人にとってはドーム決戦への“前哨戦”との見方もされるが「周りの方はそこを気にしているが、今は２７日の試合に集中したい。それが終わってから、存分に５月に向けて発信していく」と強調。ピカソ戦へ「毎回だが、期待を超えていくことを目指している」。初のサウジのリングで、極上のボクシングを披露する。