¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥Æ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¡Ä¹âÎð¼Ô3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ 96ºÐ½÷À¤¬»àË´2¿Í½Å½ý
¡¡°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç23Æü¸áÁ°¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¹âÎð¼Ô3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢96ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢À¥¸Í»Ô¤ß¤º¤Îºä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î½»Âð¤Î³°ÊÉ¤äÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹¹¾¤Ä¤¿»Þ¤µ¤ó(96)¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(76)¤È½õ¼êÀÊ¤Î½÷À(72)¤Ï½Å½ý¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¥Ö¥ìー¥¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
