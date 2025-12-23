「大阪のモスクで早朝４時に大音量が流れ大迷惑」とする動画がＳＮＳで拡散している。

読売新聞が調べたところ、海外のモスクを撮影した映像に、虚偽の説明を付けたデマだった。

動画は、白い建物からアラビア語で祈りの時間を知らせる「アザーン」の音声が流れている映像に、「大阪の住宅街で朝４時、祈りを促す呼びかけが大音量で流れ出す」「日本人の生活が壊される」などの字幕がついている。

Ｘ（旧ツイッター）やＴｉｋＴｏｋで拡散。Ｘで３０万回以上表示された２２日の投稿には、「追い出せ」「侵略者だ」などのコメントが寄せられている。

記者が確認すると、３月、イスラム教徒とみられる海外のユーザーがＴｉｋＴｏｋに、「もっと近くに住んで頻繁に聞けたらいいのに」との英語のコメントとともに、字幕がついていない映像を投稿しており、これが元動画とみられる。撮影時間や住人が迷惑しているとの情報はなかった。

この投稿には撮影場所が記載されており、グーグルマップや公的機関のサイトで確認したところ、アメリカ・ニューヨーク州に実在するモスクだった。

このモスクの映像を何者かが転載し、「早朝の大阪」などと、映像の内容とは異なる字幕をつけて拡散したことになる。

モスクの運営や交流イベントを行う大阪イスラミックセンター（大阪市西淀川区）の担当者は、映像を確認し、「このようなモスクは大阪にはない」と断言。「事実に基づかない情報で非難されるのは悲しい。イスラムの人々は『日本はいい国だ』と聞いて来日する。ウソの動画で分断を深めるようなことはやめてほしい」と話している。