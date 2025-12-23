「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の公式イベントが２３日、リヤドの特設会場で行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は、リヤドでの初戦となるＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との決戦に向けてＫＯ決着を宣言した上で「荒々しく強引に狙うのではなく、美しい展開（で倒す）」と予告した。

サウジアラビアでの初陣に向けて憂いのないモンスターだったが、会場規模については数少ない懸念材料の一つに数えた。近年は昨年５月の東京ドーム決戦を筆頭に１万〜数万人規模での試合が続いていただけに、「わからないが、（今回の会場は）そんなに大きくないですよね。逆にそれが（試合での感覚を）狂わすと思っちゃう。客席がすごく見えるので。後楽園ホール（満員で約１５００人）くらいかなと思っていた。それはそれでやりづらいよねと」。ただ、今回の会場が数千人規模と伝え聞くと、「３〜４０００人なら大田区（総合体育館）くらいなので気にならない」と、うなずいた。

この日は豪華絢爛なイベント会場の大トリで登場し、最強の称号であるリング誌認定ベルトを肩に掛けて拳を握った。サウジアラビアは冬季だが、日中は気温１５〜２０℃という気候とあって「涼しくて、すごく過ごしやすい。（日本から）マイナス６時間という時差もやりやすい。環境は整えてもらっているので、いいパフォーマンスを出せる」と手応えを示し、「期待を超えていくことを目指している。（ＫＯは）毎試合頭に入れている。無理にＫＯを狙うのではなく、しっかりボクシングを見せながら、荒々しい強引さではなく美しい展開を（見せたい）。（リング上で）向き合ったときの感じ方次第。相性もあるので。どうなるか楽しみにしてください」と力を込めた。