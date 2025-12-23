¥¢¥Þ9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡¡ÍèÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤â»ëÌî¤Ë¡¡Æ±¶½¹Ô¤òÉé½ý·ç¾ì¤Î·»¡¦½ÙÅÍ¤Ø¡Ö²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé8²óÀï¡¡ÄéÎïÅÍ¡Ô8²óÀï¡Õ¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬23Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE¡¡RING¡¡V:NIGHT¡¡OF¡¡THE¡¡SAMURAI¡×¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È·Ú¤á¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ó¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í4ÀïÌÜ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï12¾¡5KO1ÇÔ¤Î¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê23¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ì¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ëÁê¼ê¡£ÅÝ¤¹µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢·»¤ÇWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé3°Ì¤ÎÄé½ÙÅÍ¡Ê26¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë´ããÝ¡Ê¤¬¤ó¤«¡ËÄì¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢WBAÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¡Ê34¡á±Ñ¹ñ¡ËÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£·»¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÉé½ý¤Ï¡Ë»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£·»µ®¤Ë²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È·»¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ëÇòÀ±¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏWBA¥Õ¥§¥¶¡¼µé13°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¾¡¤ÁÊý¤äÆâÍÆ¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£ÍèÇ¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£