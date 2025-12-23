¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë·¡¿Ê¹©»ö¡¡2027Ç¯1·îÃæ½Ü¥¹¥¿ー¥È
£Ê£ÒÅì³¤¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤òÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
£Ê£ÒÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¶á¤¯¤ÎÌ¾¾ëÈó¾ï¸ý¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Þ¤Ç¹©»ö¤Ë¤è¤ë¿¶Æ°¤äÃÏ²¼¿å°Ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¡ÖÄ´ºº·¡¿Ê¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£ÒÅì³¤¤Ï¡¢¹©»ö¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤«¤é½ÕÆü°æ»Ô¤Î¾¡ÀîÈó¾ï¸ý¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½5.8¥¥í¤òËÜ³ÊÅª¤Ë·¡¤ê¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¹©»ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚ¤äµ¡ºà¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¥Ôー¥¯»þ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê600Âæ¶á¤¤¹©»öÍÑ¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾ë¹©¶è¤Î¹©»ö¤Î´°Î»¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê2Ç¯ÃÙ¤¤2027Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
